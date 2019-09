V. Hæsinge: X-huset og de lokale vinavlere i Vester Hæsinge og omegn inviterer fredag 6. september kl. 18.30 til vinsmagning og tapas i X-huset.

Området er et af de steder i landet med flest vinavlere på et så lille geografisk område.

Aftenen er en mulighed for at smage deres bedste vine og få en snak med dem over en buffet.

Der er et begrænset antal billetter til aftenen, og de sælges på X-husets hjemmeside.

