Mød hende i virkeligheden: Fra spejder i Ringe til 'Alene i vildmarken'

Ringe: Tirsdag 19. marts inviterer spejderne i Ringe Rethingh-gruppen til et spændende foredrag med Mette Mortensen fra tv-programmet "Alene i vildmarken" på Danmarks Radio.

- Mette har for år tilbage været spejder hos de blå spejdere i Ringe, så derfor var det naturligt at spørge Mette, om hun ville holde et foredrag hos os, siger Keld Christensen fra Rethingh-gruppen i en pressemeddelelse fra spejderne.

Mette Mortensen fortæller om sine helt personlige oplevelser under opholdet i den norske vildmark og om, hvorfor hun valgte at deltage i tv-programmet "Alene i vildmarken".

- Hør om Mettes Mortensens kampe, udfordringer, prioriteringer og om det store savn til familien og børnene. Om følelsen af ensomhed, isolation, taknemmelighed og ikke mindst om hendes store udfordring med at skaffe mad. Du vil få svarene på, hvordan og hvorfor Mette brugte alle sine kræfter på at etablere et stabilt, tørt og trygt hjem ved Salsvatnet, hvorfor det var så vigtigt for hende at være et skridt foran og hvordan hun håndterede områdets vådeste september i 10 år, står der i pressemeddelelsen, hvor også Mette Mortensen fortæller, at det har været en stor oplevelse at være med i programmet:

- Under hele opholdet i vildmarken var det essentielt og vigtigt for mig at opretholde et mentalt overskud - også når jeg var udfordret. Derfor brugte jeg dagligt tid og ressourcer på lidt selvforkælelse med god anretning af maden, fodbad, vandreture og mindre håndværksprojekter. På den måde kunne jeg holde de negative tanker, ensomheden og kedsomheden for døren og finde glæde ved hver dag i vildmarken. Det har været en kæmpe oplevelse og jeg har fået så meget godt, og mere til, med mig hjem, siger hun.