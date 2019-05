Mød beboerne: Her er nybyggerne på Torpegård

2.

Anna-Marie og Kurt Christensens søn og svigerdatter, David og Tenna Christensen med deres to drenge Elliot og Villiam, bor i en sort skurvogn, som skal udbygges efterhånden, som der bliver tid og penge. Tenna har sagt sit job op for at hellige sig livet som mor og beboer på Torpegård, og de satser på at blive selvforsynende med fødevarer gennem får og grøntsager. Således bor familien tre generationer side om side i bofællesskabet.