Horne: To stole og en lampe blev udbyttet for en eller flere indbrudstyve, der havde held med at skaffe sig adgang til en bolig på Skolevej i Horne.

Tyvene kom ind ved at bryde soveværelsesvinduet op med et koben.

De havde derefter fri adgang til hele huset.

Indbruddet fandt sted i perioden 17. august klokken 11.30 til 18. august klokken 00.40.