Modtog Team Rynkeby-check i efteråret: Nu er treårige Laura gået bort

Ringe: Da Team Rynkeby i september overrakte 22 millioner kroner til Børnecancerfonden på Torvet i Ringe, kunne de mange fremmødte lytte til en gribende tale, som Lasse Piester-Stolpe holdt.

Han var far til treårige Laura, som sammen med sin mor Maiken og storebror var med på Torvet, fordi den treårige havde en alvorlig kræfttumor i hjernen. Nu er den treårige pige gået bort.

Det skriver tv2.dk.

Ifølge hjemmesiden skete det i torsdags.

Den treårige fik for et år siden konstateret den alvorlige kræfttumor i hjernen, og da checkoverrækkelsen i Ringe fandt sted, var den treårige pige med i en forsøgsbehandling på Rigshospitalet. Desværre viste det sig, at forsøgsbehandlingen ikke virkede på Laura, og derfor bliver hun taget ud af den, og lægerne herhjemme opgav håbet for den lille pige.

Ifølge tv2.dk rejste familien i starten af december til USA, hvor den lille pige reagerede positivt på en anden type behandling, og tumoren blev mindre. Behandlingen havde dog også voldsomme bivirkningerne, og den treårige gik bort som følge af dem.

- Det var meget smukt og roligt og samtidig fuldstændig forfærdeligt, ubærligt og surrealistisk, fortæller hendes far, Lasse Piester-Stolpe, til tv2.dk.

Behandlingen i USA var den sidste chance for pigen.

- Vi kan se hinanden i øjnene og med rette sige, at vi gjorde, alt hvad vi kunne for at redde Laura. Hos Laura blev bivirkningerne kraftigere end forventet, men vi vidste, at det kunne ske, og vi var helt afklarede med det.

Den treårige skal begraves fra Nivå Kirke i denne uge, oplyser hjemmesiden.