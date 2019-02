Mit hemmelige Midtfyn: Fotokonkonkurrence på Ringe Bibliotek

Midtfyn: Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne opfordrer alle - store som små - til at rette kameralinsen mod et af deres favoritsteder på Midtfyn. Stedet kan være hjemligt eller offentligt.

- Projektet skal ses som en hyldest til vores dejlige egn og skal give et indblik i den verden, man måske normalt ikke ser i sin daglige færden rundt i Ringe og opland. Vi håber, at mange har lyst til at deltage, og det kræver ingen særlige forudsætninger for at deltage, siger Tina Rasmussen, der er bibliotekar på Ringe Bibliotek.

Frem til den 9. marts kan alle interesserede indsende et fotografi. Biblioteket udvælger i samarbejde med en kompetent jury et udvalg af de bedste indsendte billeder, som på dagen for Hjerterum på Midtfyn den 23. marts udstilles på Ringe Bibliotek.

Alle interesserede inviteres på dagen til at kigge ind forbi biblioteket og afgive deres stemme på netop det billede, de bedst kan lide. Efter dagen samles stemmerne, og vinderbilledet offentliggøres i Midtfynsposten.