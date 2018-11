Mistanke om spirituskørsel: Bil med to unge mænd i landede på taget i have

Sallinge: To mænd på henholdsvis 20 år og 26 år slap heldigt fra en voldsom soloulykke torsdag morgen på Sallingevej. Her kørte de to unge mænd galt, og bilen havnede et par meter nede i en have.

Ifølge Fyns Politi landede bilen på taget og blev totalskadet, men heldigvis slap de to mænd uden skader. De blev dog efterfølgende anholdt og taget med for at få taget en blodprøve på grund af mistanke om spirituskørsel.

De to mænd fra henholdsvis Faaborg og Svendborg blev senere løsladt igen.