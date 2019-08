Ringe: Midtfyns Energi Varme har fået et afbud fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) til indvielsen af det ny solvarmeanlæg i Ringe søndag 25. august. Men borgmester Hans Stavnsager kommer og klipper snoren, og der vil stadig være mulighed for at se anlægget og høre om, hvordan det virker.

Det nye solvarmeanlæg ligger på Stegshavevej 40, og indvielsen begynder 25. august kl. 10. /EXP