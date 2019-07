Mindre drama i Helnæsbugten

Faldsled: Mens Faldsledboerne festede på havnen lørdag eftermiddag, foregik der dramatiske ting ude i Helnæsbugten. Et ungt, lokalt kærestepar var - i to forskellige både - drevet til havs. Først fik pigen problemer, fordi hun ikke kunne få startet motoren i sin båd, der drev længere og længere ud. Kæresten forsøgte at sejle ud til hende i en båd uden motor men måtte opgive, fortæller indsatsleder Morten Andersen.

Der blev slået alarm ved 15-tiden af en person på land, der observerede, at de både drev længere og længere ud i bugten. Beredskabet i Assens nåede at få redningsbåden i vandet, men de nåede frem var de to nødstedte unge reddet i land af en lokal beboer, der sejlede ud og fik dem bugseret ind.