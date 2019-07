Minder om barndommen: Vandet trak Bente til Fjellebroen Havn

- Det er nok i virkeligheden et slags oprør. Mange mennesker går i stå, når de bliver ældre. Jeg er bange for at ende foran fjernsynet. Jeg vil ikke slå mig til tåls, og der er stadig meget at opleve.

Med en alder på 72 skulle man ellers mene, at Bente Cilleborg havde fortjent en fredelig pensionisttilværelse, men det er ikke noget for hende.

På ganske kort tid flyttede hun tilværelsen fra Korsør til Fjellebroen, og onsdag før påske slog hun dørene op i den kiosk, som ellers har stået tom de seneste år. Nu skal der langes is, pølser og drikkevarer over disken.

- På vejen hjem fik jeg for alvor lyst til at give det en chance. Da jeg kom herned og så udsigten, blev jeg ført lige tilbage til min barndom ved Mariager Fjord. Og så slog jeg til. Det er tilbage til rødderne, fortæller Bente Cilleborg og slår ud med armene ned mod Nakkebølle Fjord.

Bente Cilleborg har ikke nogen bil, så en regnfuld forårsdag fik hun et lift af en veninde, og sammen tog de turen til det sydfynske for at se sagerne an. Og interessen var vakt.

- Faktisk var der en konsulent fra Frisko til min afskedsreception, og han foreslog mig, at jeg kunne genåbne kiosken her, fortæller hun.

På et tidspunkt var vi oppe på at lave 90 is på en time, da et selskab fra Hjerteforeningen kom forbi. Folk er meget åbne her og kommer gerne og får en snak om, hvor de kommer fra, og hvad de laver her.

90 is på en time

Bente Cilleborg har stadig en lejlighed i Korsør, men nu har Bente Cilleborg og hendes søn, Ronni Leth, som er ansat i cafeen, indlogeret sig på Fjellebroen Gæstgiveri lidt længere oppe ad vejen.

- Vi har to senge, vi købte i Bilka, et fjernsyn og en vaskemaskine, så det fungerer, siger hun.

Planen er dog, at de på et tidspunkt gerne vil flytte til området. For modtagelsen i det fynske har været god.

- Påsken var helt fantastisk. Det var lækkert vejr, og folk stod i kø herude foran. På et tidspunkt var vi oppe på at lave 90 is på en time, da et selskab fra Hjerteforeningen kom forbi. Folk er meget åbne her og kommer gerne og får en snak om, hvor de kommer fra, og hvad de laver her. Og jeg kan rigtig godt lide at tale med folk, siger Bente Cilleborg, som dog også erkender, at det er hårdt arbejde at få forretningen til at køre rundt.

- Der har også været dage, hvor der ikke sker ret meget, så jeg håber, vi går højsæsonen i møde, siger hun.

Kiosken har åben hver dag klokken 11-20 hen over sommeren.