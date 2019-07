Min piberygende hippielærer troede på Gud

Og tak for det, tænker jeg. Som barn i tresserne nød vi jo godt af at få lærere som hende, der begyndte at betragte børn som rigtige mennesker.

- Men når man er født i 1945 og har gået i skole i 1950'erne, så er der virkelig meget at gøre op med. Vi voksede jo op med, at det var fuldstændig ligegyldigt, hvad vi som børn følte. Vi skulle bare være stille og opføre os ordentligt. Det havde jeg - og mange andre - en voldsom trang til at ændre på dengang, fortæller hun.

I Horne vil kirken gerne invitere folk til den slags samtaler. Hver tirsdag aften sommeren igennem er kirken åben for, hvad man vel kan kalde minipilgrims-vandringer på kirkegården, hvor man - to og to - taler om det at være menneske.

Horne: Der findes samtaler, der er særlige. Hvor der er noget på spil. Hvor indholdet er dybt personligt - eksistentielt om man vil - hvor man tillader sig at reflektere over, hvorfor man er, som man er, og hvad det vil sige at være mig.

- Vi går ved siden af hinanden uden øjenkontakt og uden at kommentere det, hinanden siger - vi låner så at sige hinandens ører. Mens jeg taler, er det mig, der sidder inde med sandheden. Det, der er vigtigt, er, at vi mærker, at der er en, der lytter til os, når vi taler om det, der er kernen i os selv, forklarer hun.

Hanne og jeg trækker et kort hver. Mit kort er fra bunken "Død". Jeg skal forholde mig til, hvad jeg risikerer at miste i den forbindelse. Hannes terning peger på bunken med "Fødsel". Hun skal forholde sig til, hvordan hun mærker sit kald.

Når man har trukket sit kort og læst det, parres man med med en anden deltager, og to og to begiver man sig ud på kirkegården.

- Ved at bruge kort er det tilfældet, der råder. Den, der trækker et kort, vil aldrig mistænke os for at ville manipulere til en bestemt dagsorden, forklarer Hanne.

Konceptet for de eksistentielle walks & talks på kirkegården er ret simpelt. På små kort står der nogle spørgsmål, og kortene ligger i seks bunker. Et kast med en terning afgør, hvilken bunke man skal trække sit kort fra.

Jeg taler videre om min egen jagt på meningen med livet. Om hvordan jeg for 30 år siden tog til Indien, for at udforske fænomenet Sai Baba, som jeg på det tidspunkt mente kunne være svaret. Jeg kom desillusioneret hjem dengang - og opgav at finde en overordnet filosofi, jeg kunne hengive mig til...

- Men jeg er meget afklaret med, at døden kan komme som en tyv om natten - man kan lægge sig til at sove, og så vågner man bare ikke op igen. Vi bestemmer jo ikke selv hvornår og hvordan, det skal ske.

Umiddelbart virker spørgsmålet om død lidt overvældende. Hvad har jeg at miste? Efter en lidt famlende start får jeg sagt, at der jo er rigtig meget at miste, når man elsker livet, som jeg gør - elsker musikken ja i det hele taget den nydelse, der er forbundet med at kunne sanse, agere og interagere i verden. Det følgende har jeg ikke formuleret på den måde før.

Et skaberværk

- Som tidligere lærer har jeg jo faktisk bestridt et arbejde, der i gamle dage blev kaldt et kald. Jeg tænker, at mit kald er at komme tæt på det, jeg er sat i verden for, nemlig at elske Gud og min næste som mig selv. Det bliver jeg nok aldrig færdig med at grunde over, hvad det vil sige, siger hun.

Og så reflekterer hun over min jagt på sandheden og min mistede tro.

- Jeg er i en verden, hvor de største mysterier findes - mysteriet om Gud - mysteriet om mennesket. Jeg har ingen forestilling om, at jeg skal begribe det eller søge bagom. Jeg er for længst kommet til den afklaring, at jeg ikke behøver at forstå. Men jeg behøver at være.

Ordet være bliver understreget som et facit med to streger under. For Hanne er Gud synonym med væren.

- Jeg behøver at være den, jeg er skabt som. Jeg er optaget af at mærke efter, hvordan jeg er i verden. Hvor fordomsfuldt jeg jævnligt kan tænke, når jeg møder andre. Jeg forsøger at gå bagom det, jeg tænker. Mit kald er at være den, som Gud har skabt mig som - jeg kommer nok aldrig til at begribe det, men jeg kommer forhåbentlig til at være det, siger hun.

Så du mener, at Gud har en plan med dig?

- Ja, det tror jeg. Jeg tror, der er en plan med os alle. Gud er kærlighed, og kærlighed er den største kraft mellem Gud og mennesker, siger hun.

Det er tilladt at stille spørgsmål, når samtalepartneren er færdig. Og mens vi sidder i solskinnet på en af kirkegårdens bænke, udvikler samtalen sig til noget andet.

Jeg lufter min skepsis med hensyn til, hvorvidt planeten og vi mennesker, der bebor den, har noget som helst med en Gud at gøre. Derimod har jeg meget let ved at se jorden som et sted for liv, der i darwinistisk ånd udvikler sig organisk over tid.

Hanne ser det helt anderledes.

- Jeg ser jorden og livet som et skaberværk, der stadig er under skabelse, og du og jeg er medskabere. Det er derfor, det får en betydning, hvad vi gør. Vi er medskabere - vi har fået muligheden for at vælge mellem det gode og det onde, siger hun.