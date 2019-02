Millionoverskud: Iværksættervirksomhed i markant fremgang

Årslev: Efter flere års tilløb blev en stor drøm hos Søren Haller Clausen gjort til virkelighed for godt to år siden, da han blev selvstændig med virksomheden Haller Entreprise.

Det skridt ser ud til at være en ganske pæn succes. Virksomheden, der især udfører elementmontage og betonarbejde til bolig- og erhvervsbyggeri i hele landet, har netop offentliggjort regnskabet for 2018, det andet i virksomhedens historie. Det er et regnskab, hvor bruttofortjenesten er vokset fra fem millioner kroner til 11 millioner kroner.

Den markante fremgang kan også ses på bundlinjen, hvor resultatet før skat er et par millioner kroner højere og er landet på knap 2,7 millioner kroner.

Direktør Søren Haller Clausen kalder i 2018-regnskabet årets resultat for tilfredsstillende. Han startede virksomheden sammen med sin hustru, men i løbet af de godt to år er medarbejderstaben vokset fra kun at være de to til 20.

I slutningen af 2018 voksede virksomheden ud af de daværende lokaler i Ringe, og i dag har Haller Entreprise adresse i Årslev. Virksomhedens arbejde foregår dog hovedsageligt på byggepladser. Her sørger Haller Entreprise for at betonelementer hejses på plads og støbes sammen til et råhus.