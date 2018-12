Millioner til nyt aktivitetscenter ved Gåsebjergsand

Et splinternyt center på i alt 615 kvadratmeter med foreningsrum, køkken, toiletter og meget andet vil give helt nye og moderne rammer til de foreninger og andre friluftsfolk, der bruger Gåsebjergsand. Lokale og Anlægsfonden har netop bevilget 3,5 millioner kroner til byggeriet.

Gåsebjergsand: Blot få uger efter at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen afslørede Danmarks nye naturkanon - med Svanninge Bakker som det eneste sted på Fyn - er der nu mere godt nyt på vej til området. Lokale og Anlægsfonden har netop givet 3,5 millioner kroner i støtte til det nye aktivitetscenter, der skal opføres ved Gåsebjergsand. Alle dem, der er aktive i naturen i området ved Svanninge Bakker, kan se frem til, at de fremover får helt nye muligheder for at mødes på tværs - og det gælder både foreninger og løst tilknyttede brugere. "Gåsebjergsand Aktivitetscenter", som centret kommer til at hedde, skal være platform for etablerede foreninger, selvorganiserede brugere, institutioner og dem, som endnu ikke har et sted at holde til, men gerne vil være aktive i naturen.

Her kan man i fugleperspektiv se, hvor det nye aktivitetscenter skal ligge ved Gåsebjergsand. Illustration: SCHØNHERR

Vigtigt skridt på vejen Faaborg Ski- og Motionsklub og Faaborg Orienteringsklub er vokset de seneste år og har nu tilsammen cirka 600 medlemmer. Heraf har ski- og motionsklubben cirka 450 medlemmer. - Aktivitetscentret vil jo være med til at fremtidssikre hele området. Vi håber, at de her penge kan være et vigtigt skridt på vejen, så der kan kan komme skub i planerne. Vores medlemmer går jo og spørger, om der ikke snart sker noget. Men det mangler jo stadig en del penge, før projektet kan sættes i gang, siger Michael Horn, formand for Faaborg Ski- og Motionsklub. DDS-spejderne, Sund og Alpegruppen i Faaborg, holder i dag til i nedslidte pavillonbygninger i et parcelhuskvarter i Faaborg. Det er aftalt, at de kan rykke ud i det nye center, når det engang står klar. Og Tirsdagsholdet, hvor 70-75 ældre som en underafdeling af orienteringsklubben mødes hver tirsdag for at gå tur og drikke kaffe bagefter, behøver ikke længere have udfordringer med at finde plads til alle. De bruger klubbens eksisterende klubhus, og når der er rigtig mange, må nogle af dem sidde ude i køkkenet og drikke kaffe.

Som arkitekterne forestiller sig terrassen og udemiljøet ved det nye aktivitetscenter. Illustration: SCHØNHERR

Grundcirkel på 615 kvadratmeter - Det nye aktivitetscenter vil skabe en unik mulighed for, at de lokale foreninger, skoler og selvorganiserede udøvere kan gøre endnu mere brug af området. Det er dejligt, at Lokale og Anlægsfonden støtter projektet. Det er en anerkendelse af projektets kvalitet og en stor hjælp til at komme videre, siger Jakob Harrekilde Jensen, skovrider fra Naturstyrelsen Fyn. Aktivitetshuset udgøres af en støbt betoncirkel på i alt 615 kvadratmeter. Huset vil blive indrettet med et forenings- og opholdsrum med rumdelere til tre mindre grupper - i alt 57 kvadratmeter, som står i direkte forbindelse med husets fælles køkken. Derudover bliver der fra ydersiden adgang til fire toiletter, heraf et handicaptoilet. På den overdækkede del af terrassen er der velkomst- og informationsformidling, mens udekøkken og solterrasse er under åben himmel. På de nære udearealer etableres bil- og cykelparkering samt cykelvask og reparationsfaciliteter. Aktivitetshuset skal også bruges til at formidle områdets særlige naturkvaliteter og dyreliv.Naturstyrelsen ejer arealet og er bygherre, men huset udlejes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Aktivitetscentret opføres på en betoncirkel på 615 kvadratmeter. Illustration: SCHØNHERR

De 70-75 ældre på Tirsdagsholdet under orienteringsklubben bruger i dag det eksisterende klubhus til at drikke kaffe efter gåturen. De vil også få nye og mere moderne faciliteter, når det nye aktivitetscenter står klar. Foto: Palle Søby