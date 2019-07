Milliondyr strandpark i Faldsled: Næste sommer skal første etape tages i brug

Vandet er der. Badebroen er der. Og strandparken er på vej. Målet er, at første etape med træpromenaden ned til stranden skal være klar næste sommer. Her ses en skøn blanding af styregruppe, arbejdsgruppe og kommende pedeller. Foto: Palle Søby

Den ambitiøse Faldsled Strandpark nærmer sig halvdelen af de omkring fire en halv millioner kroner, det hele vil koste. Den vil ikke stå færdig i ét hug, men opstå i flere etaper. Målet er at have første etape klar næste sommer.

Faldsled: Det er præcis sådan en sommeraften, man drømmer om at kunne tilbringe i Faldsled Strandpark: Sol, 26 grader og næsten ingen vind, da avisen møder styregruppen og en del af den store arbejdsgruppe bag det ambitiøse projekt. Så vi kan passende spørge: Hvornår bliver drømmen til virkelighed? - Det går ikke så hurtigt med at skaffe fondsmidler, som vi havde håbet. Men vi tror stadig på det, og vi kæmper videre. Vi har aldrig forestillet os, at det hele ville stå klar på én gang. Det har hele tiden være meningen, at strandparken skulle komme i etaper. Nu har vi pengene hjemme til træpromenaden, og så kan det godt være, det varer fem år, inden hele strandparken er færdig. Planen er, at vi skal i jorden og i gang med træpromenaden 1. april 2020, og så skal første etape være klar næste sommer, fortæller Torben Søndergaard fra styregruppen, der også tæller Henning Bahl og Flemming Lunde. De har foreløbig cirka 1,8 millioner kroner hjemme af de 4,6 millioner kroner, det hele er sat til at koste. Kommunen har givet en bevilling på 1,35 millioner kroner i 2020, og fra LAG-midlerne er der kommet 450.000 kroner. - 110.000 kroner af beløbet fra kommunen bliver frigjort inden længe, og de skal bruges til et landskabsarkitektfirma, så vi kan få finjusteret projektet og gjort det mere specifikt, siger Torben Søndergaard.

Faldsled Strandpark Den gamle fodboldbane i Faldsled skal omdannes til en strandpark til 4,6 millioner kroner. Den største post er trædækket, der er budgetteret til 1,2 millioner kroner.Faaborg-Midtfyn Kommune har bevilget 1,35 millioner kroner, og fra LAG-midlerne er der kommet 450.000 kroner. Derudover skal pengene primært komme fra fonde.Strandparken skal forbinde Faldsleds gamle skole med stranden. Tværs hen over fodboldbanen skal der være en promenade i form af et trædæk.Strandparken skal rumme en række faciliteter: Syvmands fodboldbane, badehuse, sauna, udekøkken, siddemøbler, en lille scene, træningsfaciliteter, beach volley, multibane og krolfbane.

Strandparken skal anlægges her på den gamle fodboldbane, hvor der foreløbig er slået græsstier rundt i området. Her, hvor nogle af folkene bag projektet er på vej til stranden, skal der anlægges en træpromenade, som gerne skulle være klar næste sommer. Foto: Palle Søby

Mere specifikke ansøgninger Styregruppen fik fornylig et afslag på en ansøgning til Velux Fonden, men det kom der faktisk noget positivt ud af. - Som den første af de fonde, der har givet afslag, gav de sig tid til at fortælle os, hvad vi skulle gøre anderledes, og hvordan vi kunne søge, så vi havde gode chancer hos en af deres andre fonde. Det viser sig, at vi skal søge om noget mere specifikt hos den enkelte fond - altså ikke bare om et generelt bidrag til projektet, forklarer Torben Søndergaard.

Her er styregruppen, en del af arbejdsgruppen og nogle af de kommende pedeller samlet til en slags sommerstatus for Faldsled Strandpark. Foto: Palle Søby

Foreløbig 11 pedeller Styregruppen har været i gang med at finde pedeller, som skal skiftes til at holde øje med strandparken. Om der er smidt affald, om der er noget, der trænger til vedligeholdelse eller reparation og så videre. Foreløbig har 11 pedeller meldt sig, men der er stadig plads til flere, hvis nogen har lyst. - Så meget som muligt skal laves i vedligeholdelsesfri materialer. Så det er ikke meningen, at pedellerne skal gå og male og den slags, og de skal heller ikke slå græs. Kommunen har lovet at slå græs på fodboldbanen. Hvis der engang imellem skal laves noget større, håber vi at kunne samle nogle af byens borgere til en arbejdsdag, siger Torben Søndergaard. Inklusive de tre i styregruppen er der 11 personer tilknyttet den store arbejdsgruppe, der knokler med at få standparken op at stå. Her i 2019 handler det meget om, at forskellige myndigheder skal behandle ansøgninger fra strandparken. Således skal Kystdirektoratet behandle en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, og Faaborg-Midtfyn Kommune skal have strandparken indarbejdet i lokalplanen. Mens alt det kører i baggrunden, mødes styregruppen med jævne mellemrum for at sende nye fondsansøgninger af sted.

Strandparken skal anlægges på den gamle fodboldbane, og folkene bag projektet udgør så rigeligt et fodboldhold. Foto: Palle Søby

Sådan en sommeraften kan det kun gå for langsomt med at få strandparken etableret. Foto: Palle Søby