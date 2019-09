Miljøminister på iltsvindsramte Faaborg Fjord: Landbruget skal udlede mindre kvælstof

Lea Wermelin tog mandag på togt med Miljøstyrelsens overvågningsskib og fik dokumenteret iltsvind i Faaborg Fjord. Nu vil hun stille skrappere krav til kvælstofudledningerne.

Øhavet: Miljøminister Lea Wermelin (S) stod mandag eftermiddag selv til søs med Miljøstyrelsens overvågningsskib Liv II for at få syn for det iltsvind, der præger bundforholdene i det ellers så smukke farvand. Store dele af Det Sydfynske Øhav ligger lige nu begravet under et hvidt ligklæde af bakteriekulturer, som har drænet vandsøjlen for ilt og har sendt fiskene mod bedre livsbetingelser i friskere vand. Siden midten af juli har farvandet været ramt af iltsvind, og dermed har det typiske mønster for de senere år gentaget sig og er taget til i løbet af sensommeren.

Miljøminister Lea Wermelin (S) på vej ombord på Liv II i selskab med Harly Bundgaard Madsen, kontorchef i Miljøstyrelsen. Foto: Torsten Cilleborg

Røgter det grønne mandat Iført Pinewood oilskinsjakke med ministeriets logo og næsten tiltrådte, knælange Aigle-gummistøvler i 1700-kronersklassen entrede hun det Faaborg Værft-byggede skib. Med sig havde den 34-årige minister klare budskaber om, at hun selv vil ud og møde folk med fingeren på pulsen, og at regeringen har tænkt sig at komme Øhavet og andre iltsvindsplagede danske farvande til undsætning. Det betyder skrappere og forpligtende krav til landbruget. - Denne regering sidder på et grønt mandat. Vi er kommet til, fordi danskerne går op i klima og miljø, og det betyder blandt andet, at vi må se på kvælstofudledningerne i forbindelse med Vandmiljøplan III, som jeg sender i høring næste år, fastlog Lea Wermelin, efter hun selv havde haft hænderne på få minutter gamle vandprøver, der dokumenterede, at Faaborg Fjord højaktuelt er ramt af "moderat iltsvind".

Lea Wermenlin insisterer på, at regeringen er trådt til på en grønt mandat, der viser dansker prioriterer klima og miljø. Derfor var hun mandag på den iltsvindsplagede Faaborg Fjord. Foto: Torsten Cilleborg

Brug for skærpede krav Udvaskningen af kvælstof fra landbruget til vandmiljøet faldt markant fra den første vandmiljøplan i midten af 80'erne til omkring år 2000, men siden har vandmiljøforskerne konstateret, at indholdet af næringssaltene, især kvælstof og fosfor, år efter år ligger på status quo i de kystnære områder. Det giver algeopblomstring i perioder med varmt og stille vejr, og når bakteriekulturerne guffer døde alger i sig, bruger de alt ilt i vandet under processerne. - Derfor er der brug for skærpede krav til udledning af kvælstof og fosfor, siger hun. Venstres Erling Bonnesen, valgt i Svendborgkredsen, er hurtigt blevet den nye ministers plageånd og har bombarderet hende med spørgsmål, der tydeligvis insisterer på, at miljøsyndere skal findes andre steder end i landbruget. Bonnesen har blandt andet forlangt svar på, hvor meget spildevandsudledninger belaster vandmiljøet. - Jeg er enig i, at bedre vandmiljø ikke kun handler om landbruget. Derfor har vi i regeringen også sagt stop for udvidelse af havdambrug. Når vi ser på udledning af næringssalte, er det altså kun en til to procent, der kommer fra spildevandet. Industrien udleder også, men der er ingen tvivl om, at forklaringen på kvælstofforekomsterne først og fremmest skal søges i udvaskningen fra landbruget, og vi er nødt til at have en miljøgaranti, der spiller sammen med EU's vandrammedirektiv. Beskyttelsen af havmiljøet er et internationalt anliggende. Der er ingen vej udenom at tage bedre vare på vores natur, lød det mandag eftermiddag fra ministeren på iltsvindsramte Faaborg Fjord. Hun kom ikke med konkrete udmeldinger på, hvor meget, hun mener, landbruget skal reducere udledningerne. Vandmiljøplan III skal gælde 2021-27.

Miljøminister Lea Wermelin fik selv vandprøverne i hænderne, der konkluderede, at der er moderat iltsvind i Faaborg Fjord lige nu. Her assisteres hun af skipper på overvågningskibet Liv II, Jane Robertsen. Foto: Torsten Cilleborg