Miljøinitiativ i Faaborg: Kom med en pose skrald og få en softice

Faaborg: "Kom med en pose cigaretskod, du har samlet op på gaden, og få en økologisk softice i stedet." Sådan lyder et godt tilbud fra den nye indehaver af Café Flow i Torvegade, Peter Laust Hansen.

Der er ikke solstik, men en forpligtende samvittighed, der udløser det gode tilbud:

- Lena og jeg prøver at leve økologisk og bæredygtigt, og der er også hele ideen bag vores cafe, butik og klinik. Vi tænker over den klode vi bor på og skal efterlade til vores efterkommere, og det budskab må Flow gerne blive kendt for, forklarer Peter Laust Hansen.

Han har netop fået en softicemaskine med øko-is, som han gerne vil have opmærksomhed omkring.

- Det er ret mange mennesker i Faaborg, der gør meget ud af, at byen er pæn og ren, og det vil jeg gerne yde mit bidrag til, at det fortsætter og breder sig. Det, tænker jeg, jeg kan gøre, ved jeg giver en is, når der kommer én ind med 25 cigaretskod, papir og andet skrald som vedkommende har samlet op på stranden eller på gader og stræder. Det vil være især være fint, hvis det er børn, som har lyst til at hjælpe med at holde pænt, og dermed tager en god værdi med sig.

- Hvorfor synes du, at det er dig, der skal finansiere en ren og pæn by?

- Det ved jeg såmænd heller ikke om jeg synes, men jeg tænker, at den der har evner og muligheder også har en forpligtelse. Hvis det kan være mit lille bidraget til fællesskabet, er det ikke noget, jeg gør op i penge.

Peter Laust Hansen har lagt det gode tilbud op på Facebook, hvor budskabet er blevet flittigt delt, og i løbet af det første døgn, har han byttet rundt regnet 40 affaldsafleveringer om til softice.

Selvfølgelig kan man også købe sig til et bæger økois på Flow. Så er prisen 22 kr., 25 hvis man vil have drys på.

Peter Laust regner med at fortsætte sit generøse tilbud sommeren ud.