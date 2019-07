Miljø og skønhed går hånd i hånd: Midtfynsk familievirksomhed har succes med at lave blomstrende tage

Nature Impact udsprang i 2013 fra gartnerivirksomheden Larsen A/S. En virksomhed som Kirsti Klarskov og Laurits Møller Larsen stiftede i 1987.

- Jeg elsker at opleve ting gro. Planter og blomster er så levende og farverige, det er skønt at arbejde med, siger Bastian Klarskov Larsen.

- Vi er 5. generation af gartnere, min bror og jeg. Sammen med vores far, havde vi gået og leget med tanken om de grønne tage i et par år, inden vi gjorde noget ved det, siger Bastian Klarskov Larsen.

Sammen med sin bror Carl Johan Klarskov Larsen stiftede han virksomheden tilbage i 2013. Med sig i bagagen havde brødrene noget, man ikke kan købe for penge, og som skulle sikre firmaets succes:

- Et grønt tag består af særligt udvalgte hårdføre planter og blomster, som lægges i specialfremstillede bakker, og derefter placeres, så de dækker et helt tag, forklarer medejer Bastian Klarskov Larsen.

Højrup: Gartnere og taglæggere har traditionelt set ikke haft alverdens med hinanden at gøre. Men det er Nature Impact godt i gang med at lave om på. Siden 2013 har de solgt såkaldte grønne tage.

Bastian Klarskov Larsen og Anne Mette Weng foran den væg, der tester, om planterne kan holde til at hænge helt lodret. Foto: Philip Nordentoft.

Grønt er godt

Udover nogle taglæggere, som i begyndelsen havde lidt svært ved at forstå, at de skulle sætte blomster på taget, så har Nature Impacts succes været støt stigende fra starten. Og det er ikke så underligt, for fordelene ved de grønne tage er mange.

- Udover selvfølgelig at være æstetisk smukke, så er det bevist, at man bliver sundere af at have noget grønt og naturligt tæt på. Man bliver sjældnere syg, lyder det fra Anne Mette Weng, salgs- og marketingschef.

Hun nævner derudover, at tagene er gode til at falde i ét med naturen, samt at de gavner insekter, i særdeleshed bierne.

- Vi er begyndt at lave bi-venlige tage, som består af en planteblanding, bierne er særligt glade for, siger Anne Mette Weng.

Den nyere tids fokus på klimaet har ikke været skidt for Nature Impact, der forudser, at virksomheden kan blive ved med at gro.