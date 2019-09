Mikado inviterer til pigeaften på Det Hvide Pakhus

Faaborg: Veninder, mode og lækker mad. Det kunne være opskriften på en god aften for mange kvinder, og det er sådan en aften, Jane Lundsfryd og Lene Lysemose fra tøjbutikken Mikado står bag.

Det sker den 3. oktober klokken 18.30, og billetterne er til salg fra den 4. september i butikken i Østergade.

- Vi holdt en lignende aften sidste år, og det var simpelthen fuldstændig fantastisk, siger Jane Lundsfryd, som håber, at alle 85 pladser igen i år bliver udsolgt.

Aftenen starter med bobler og snacks på Det Hvide Pakhus, hvor kok og forpagter Thomas Pedersen står for middagen med efterfølgende "sødt". Kvinderne bliver placeret rundt omkring ved små borde sammen med dem, de har købt billet sammen med.

I løbet af aftenen bliver der så modeshow med efterårsmoden fra Mikados leverandører.

- Det foregår som "walk around", hvor modellerne går rundt mellem bordene, hvor gæsterne sidder og snakker og kan spørge ind til stof, pris, mærke og så videre. Det er en lidt anden måde at gøre det på, men det fungerer rigtig godt i den her sammenhæng, lyder det fra Jane Lundsfryd.

Modellerne er lokale kvinder i alle aldre.

Hun og kollegaen glæder sig til endnu engang at være værter ved pigeaftenen.

- Vi synes, det er sjovt, spændende og hyggeligt at møde mennesker på denne måde og samtidig vise, hvad vores butik indeholder, siger hun.

Billetterne koster 295 kroner pr. person.