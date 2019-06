Midtfynske unge får del i støtte fra Kulturregion Fyn

Kulturregion Fyn har givet 650.000 kroner til fem projekter lavet for og af unge - flere af dem drypper på de midtfynske unge, blandt andet en kunstnerisk opgradering af opholdssteder i Ringe.

Ringe: En skateboardfestival, spiludvikling og teaterworkshops. Det er bare nogle af de initiativer, som Kulturregion Fyn har valgt at støtte via en ny ungekulturpulje. Fem projekter er nu udvalgt til at modtage tilsammen 650.000 kroner. Et af de udvalgte projekter er workshops med kunstneren Christian Elovara Dinesen. Han vil sammen med unge fra produktionsskoler opgradere tilholdssteder i blandt andet Ringe. Målet er, at de unge skal give opholdsstederne deres egne varige, kunstneriske præg. Christian Elovara Dinesen har tidligere gjort sig bemærket med projektet LED, hvor han udsmykkede kunstbænken i Ringe med LED-lys sammen med produktionsskoleelever.

Spiludvikling Den Fynske Spilfabrik i Årslev er også en af de heldige støtte-modtagere. Den Fynske Spilfabrik vil etablere et fritidstilbud til talentfulde unge mellem 16 og 25 år, der interesserer sig for spiludvikling. Under forløbet udvikler de unge en prototype på et spil, som både kan være et analogt brætspil, men også et digitalt computerspil. Når prototypen er på plads, modtager de unge undervisning i mulighederne for at gøre deres spil til en forretning. Hvordan genererer man profit på sit spil? Og hvordan bygger man en virksomhed op omkring det? Forløbet vil foregå i Den Fynske Spilfabriks fysiske rammer på Polymeren i Årslev. Den Fynske Spilfabrik anslår at kunne tiltrække 100 unge til undervisningsforløbet.

Kulturentreprenører Lars Erik Hornemann (V), formand for Kulturregion Fyns politiske styregruppe, fortæller, at der er mange gode grunde til at understøtte ungekulturmiljøet på Fyn. - På Fyn er vi velsignet med et stærkt vækstlag af kreative unge med masser af idéer. Det er Kulturregion Fyns opgave at give disse unge et økonomisk fundament, så de kan føre deres idéer til kulturprojekter ud i livet. - Det er mindst lige så vigtigt, er, at vi støtter de initiativrige unge i at blive kulturentreprenører. Det er en god investering, for stærke kulturentreprenører styrker det fynske kulturliv, og et godt kulturliv bidrager til både borgertrivsel og -tilvækst, siger Lars Erik Hornemann i en pressemeddelelse.

For og af unge De fem projekter, som får støtte fra Kulturregion Fyns ungekulturpulje, er blevet udvalgt af Kulturregion Fyn på baggrund af vurderinger og anbefalinger fra et fagligt panel. Der er i udvælgelsen lagt vægt på, at projekterne kommer unge på hele Fyn til gode. For at komme i betragtning skulle projekterne henvende sig til aldersgruppen 15-25 år og inddrage fynske unge fra mindst tre af Kulturregion Fyns medlemskommuner. Derudover blev der lagt vægt på projekternes evne til at tiltrække og inddrage nye målgrupper, inddrage og styrke unges kompetencer med kulturelt iværksætteri og deres lyst til at eksperimentere.