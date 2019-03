Midtfynsk el-virksomhed øger overskuddet

Egenkapitalen er vokset til et syvcifret beløb i Nr. Lyndelse El.

Nr. Lyndelse: Det går rigtig godt for den midtfynske virksomhed Nr. Lyndelse El med base på Lymbyvej. I hvert fald er overskuddet i det seneste regnskab øget ganske pænt.

Regnskabet for 2018 er netop blevet offentliggjort, og her har el-virksomheden øget resultatet før skat med små 400.000 kroner i forhold til året før, så det i 2018 lød på 461.000 kroner. Det er et resultat, som ledelsen i virksomheden betegner som tilfredsstillende.

Nr. Lyndelse El har ifølge regnskabet syv ansatte og blev startet i 1990. Elektrikervirksomheden tilbyder forskellige former for elarbejde til både private og erhverv, og ifølge virksomhedens hjemmeside er der gennem årene blevet tilkøbt flere virksomheder - senest i 2005.

Omsætningen i virksomheden er ikke oplyst i regnskabet, men sidste år voksede egenkapitalen til 1,2 millioner kroner.

Direktør i el-virksomheden er Jeppe Glue Rasmussen, mens bestyrelsen består af Benny Rasmussen, formand, Jeppe Glue Rasmussen og Thomas Glue Rasmussen.