Sdr. Nærå: Med popcorn i plastikbægre, et hav af barbiedukker og legoklodser - og kaffe til forældrene - blev udvidelsen af den private børnehave Sdr. Nærå Børnehus fredag formiddag fejret i børnehøjde. Børnehavebørnene i institutionen får fremover mere plads at boltre sig på; legepladsen har fået sig en makeover og et tidligere musiklokale er blevet inddraget til børnehaveleg.

- Vi har løbende oplevet stor efterspørgsel fra forældre, der gerne ville have deres børn til at gå her, men vi havde ikke plads. Derfor besluttede vi for et års tid siden at gå i gang med arbejdet, så vi nu kan udvide, fortæller forstander Mikael Wortmann.

For nogle kan udvidelsen af det private børnehus i Sdr. Nærå komme på et kærkomment tidspunkt, hvor avisen tidligere har skrevet om, at der er mangel på børnehavepladser i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Vi har 31 børn lige nu, og vi må have op til 41 børn. Men det betyder ikke, at det er vores mål at have 41 børn. Børnehuset bliver aldrig en fabrik. Det er vigtigt for os at holde fast i vores værdier om at leg, samvær og børnenes udvikling er en meget vigtigt for os.