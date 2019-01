Midtfyns-redaktionen rykker til Årslev

Årslev: Har du en god historie, et diskret tip eller en løs idé, som du synes, avisen skal undersøge og skrive om, så bliver det i den kommende uge lidt nemmere at stikke hovedet ind på redaktionen og få fat på en journalist.

I hvert fald hvis du bor i Årslev-Sdr. Nærå eller omegn.

Hele uge tre rykker journalisterne fra avisens Midtfyns-redaktion nemlig ind i Årslev - på tre forskellige adresser i løbet af ugen.

Meningen med det hele er at opsnuse gode og vigtige lokale historier, som det kan være svært at finde frem til fra Midtfyns-redaktionens normale tilholdssted i Ringe. Og så er det såmænd kun første skridt på vejen for en journalistisk ambition om, at avisens lokalredaktioner i Ringe og Faaborg med jævne mellemrum skal rykke nogle dage væk fra de to største byer i kommunen og ind i et at de mange andre mindre lokalsamfund, som Faaborg-Midtfyn har en lang perlerække af.

Når det gælder Årslev, så slår Midtfyns-reaktionens journalister mandag klokken 9 dørene op i Sundhedshuset i Årslevs gamle rådhus på Bystævnet 21.

Også tirsdag holder vi til i Sundhedshuset, inden redaktionen onsdag og torsdag flytter til Husmandsstedet i Sdr. Nærå.

Og fredag bliver det fra et hjørne i Røde Kors-butikken på Stationsvej, at dagens midtfynske historier bliver til.

Alle steder tager vi gerne imod læsere med tips, historier, ris, ros og spørgsmål.