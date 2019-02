Midtfyns Fritidscenter får alligevel nyt halgulv til sommer

Ringe: Først skulle gulvet i Midtfyns Fritidscenters ene hal skiftes i år, men så blev det udskudt til næste år. Mandag aften ombestemte politikerne i Faaborg-Midtfyns kommunalbestyrelse sig så igen. Nu skal gulvet alligevel renoveres i år.

- Jeg kørte selv derop for at kigge på gulvet, og det er helt grotesk, lød det fra venstremanden Ole Pedersen.

- Det er en god løsning at skifte det nu, og hvis man vedligeholder det ordentligt, så har man et flot gulv i mange, mange år, lød det fra Steffen Jensen fra Socialdemokratiet.

Gulvet er i så kritisk tilstand, at politikerne har besluttet at tage forskud på pengene fra næste års pulje til renovering af idrætshaller.

- Det er et vigtigt signal at sende, at der så ikke er så meget at gøre godt med næste år, understregede formanden for By, Land og Kultur Anne Møllegaard (DF).

Det nye gulv i hal 1 i Midtfyns Fritidscenter løber i alt op i 2,3 millioner kroner, og forventningen er, at det bliver skiftet i løbet af sommeren.