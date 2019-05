Midtfyns Festival er i fuld gang: Så travlt har bossen for det hele

Midtfyns Festival er genåbnet og festivaldirektør Sune Vesterlund er en glad - og travl - mand i disse timer. Her hilser han på en af festivalens musikere, spillemanden Lasse Helner. Foto: Birgitte Heiberg

Allerede indenfor den første time af den genopståede Midtfyns Festival drøner direktør Sune Vesterlund rundt og løser problemer, hilser på mennesker, laver interviews og holder taler.

15.05 Dørene til festivalen er netop åbnet, og de første gæster strømmer ind. Sune Vesterlund tager imod en håndfuld ekstra vigtige gæster. I blandt disse er borgmesteren for Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager. Den lille gruppe skal have en privat rundvisning. Det blæser friskt henover pladsen, og grå skyer dækker himlen. Men humøret er strålende, ikke mindst hos Sune Vesterlund. For ham og mange andre frivillige kulminerer halvandet års arbejde i disse minutter. Rundturen går hele vejen rundt på pladsen, de kommer forbi nostalgiteltet, madboderne, det analoge område (hvor telefoner ikke er tilladt) forbi artisternes backstage, forbi de store musiktelte og tilbage til indgangen. Under hele turen taler direktøren i et hæsblæsende tempo, alt imens han svarer på opkald over sin walkie talkie. klokken 15.55 tager han afsked med borgmesterens gruppe. Inden han når at vende sig om, står tre nye mennesker allerede rundt om ham. Den ene er Lasse Helner, som skal optræde senere i aften. De hilser hurtigt, og så er det ellers videre.

Stemningsbilleder fra Midtfyns Festival 2019. Foto: Birgitte Heiberg

Pressen kommer 16.02 passes Sune Vesterlund op af TV2 Fyn. Klokken 16.07 interviewer de ham til de regionale nyheder, og fortæller ham, at TV-Avisen og TV2 News også skal bruge interviews senere. I det hele taget vrimler det med pressefolk, som gerne vil nå at få en kommentar fra direktøren. Det lader dog til, at han er blevet temmelig pressevant henover de seneste måneders forberedelse af festivalen.

Problemer med kortene 16.14 En frivillig kommer over og hvisker noget i øret på Sune Vesterlund. Et problem er opstået. Flere af barerne har problemer med betalingskort. De mennesker, der ikke har kort med chip i, kan ikke betale. Sune Vesterlund giver meddelelsen videre over walkie talkien og en mulig løsning bliver sat i gang. 16.17 løber han ud på parkeringspladsen for at møde én, der kan hjælpe med betalingsproblemet. Det er ikke muligt at følge med ham, så han forsvinder hurtigt ud af syne.

Officiel åbning Næste gang nogen får øje på Sune Vestergård, står han på scenen i det ene musiktelt. 16.45 tager en konferencier mikrofonen. - Her kommer Sune, direktøren, der var med til sin første Midtfyns Festival i sin barnevogn, siger han og giver mikrofonen videre til Sune Vesterlund. - Det er en drøm, der er gået i opfyldelse. Drømmen startede allerede i 2004, da festivalen ikke blev til noget. Tak til alle, der har måtte give afkald på noget, både frivillige og arrangører. For det har været et hårdt arbejde at stable på benene. Folk jubler og stemningen stiger. Sune Vesterlund fortsætter sin tale: - Lige nu ser det ud til, at vi har solgt 1600 billetter, hvilket var vores mål. Så tak til alle, der har støttet op. Jeg vil ønske alle en god festival. Og jeg vil nu erklære Midtfyns Festivalen 2019 for åben. Et jubelbrøl fylder teltet, og Sune Vesterlund træder hurtigt ned fra scenen. Der er meget mere, han stadig skal nå.

