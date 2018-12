Midtfyns Festival: Hold din firmafest på festivalen

Ringe: Hold firmafesten på Midtfyns Festival.

Sådan lyder det seneste nye tilbud fra den nye Midtfyns Festival, som lancerer et begrænset antal billetter til firmaarrangementer, hvor virksomheder dermed kan kombinere en sommerfest med kultur og samtalekoncerter på Dyrskuepladsen i Ringe 24. maj.

Festivalens direktør Sune Vesterlund ser planerne om at være ramme om firmaarrangementer som en forlængelse af festivalens ønske om mangfoldighed og det at skabe nye forbindelser.

- De her virksomhedspakker har vi lavet ud fra tanken om, at vi gerne vil have folk ned og opleve festivalen og holde en fælles sommerfest på tværs af virksomheder. Det, håber vi, kan være med til at skabe netværk og relationer - midtfynske såvel som tværfynske, siger Sune Vesterlund, der håber, at det kan vække interessen for at holde en lidt anderledes firmafest med folkelig festivalmusik som bagtæppe.

Udover firmafester spiller Midtfyns Festival også ud med et nyt tiltag i form af samtalekoncerter, hvor omdrejningspunktet blandt andet vil være personlige fortællinger om sangene og musikerne selv.

Her kan man blandt andet møde Holmen Hustlers, The Great Malarky, Esben Just, Bo Evers og Blues Brothers Souvenir Show.