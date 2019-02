Midtfyns Festival: Fortæl dine gamle festivalskrøner

Særlige oplevelser - og meget gerne også særlige genstande - der har med Midtfyns Festivalen gennem de mange år at gøre. Det opfordrer festivalen og Øhavsmuseet Faaborg nu folk til at finde frem af erindring og skuffer.

Ringe: Den 23. marts inviterer Midtfyns Festivalen sammen med Øhavsmuseet Faaborg tidligere festivalgæster ind på Ringe Bibliotek, når der skal indsamles gode historier og genstande.

Festivalgæsternes udvalgte historier skal blandt andet bruges til forskellige podcast, som gæsterne kan høre i Nostalgiteltet 24. og 25. maj på Dyrskuepladsen i Ringe.

Festivalen opfordrer derfor borgere til at bidrage med deres egne historier fra festivalen og meget gerne ledsaget af konkrete effekter fra den gamle festival ud fra spørgsmål som:

Hvad gjorde festivalen til noget særligt for dig, som var med til at skabe en afgørende betydning i dit liv?

Var du en ildsjæl, som var en aktiv del af festivalen; hvad drømte du om og hvad var festivalen med til at skabe på Midtfyn?

Hvad er berettigelsen, for dig som ny eller gamle Midtfynsgænger for at genoplive Midtfyns Festivalen?