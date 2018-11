Midtfyn hårdt ramt: Stribevis af indbrud i private hjem

Også i det nærliggende vænge, Grøftager, var der indbrud i løbet af lørdagen. Det er sket fra klokken 7.30 og frem til klokken 23.20, og her blev der stjålet et Ole Mathiesen-ur samt rejsevaluta, mens der ikke er overblik over de stjålne genstande i forbindelse med et indbrud på Dybdalgårdvej.

I Ringe slog indbrudstyve til tre steder. Fra lørdag klokken 11 og til klokken 20.15 var der indbrud i Mellemager, da et vindue til et soveværelse blev brudt op med et koben. Her blev der stjålet et guldarmbånd, skægtrimmer og euro.

På Irisvænget skaffede indbrudstyven(e) sig adgang ved at knuse en rude i terrassedør. Det er sket fra fredag kl. 15 til lørdag kl. 16. Her er der intet overblik over det stjålne, mens udbyttet blev en guldring og en slipsenål af sølv i forbindelse med et indbrud i Egeparken i Kværndrup.

En villa på Slåenvænget blev udsat for indbrud fra fredag morgen og frem til lørdag eftermiddag. Her blev der stjålet smykker, pas, luftgevær, nøgler, bærbar pc samt en registreringsattest.

Guldsmykker stjålet

I løbet af natten til søndag var der indbrud i et hus på Saugstedlund. Et vindue er brudt op med et 30 mm koben, hvorefter et værelse samt soveværelse er gennemrodet. Her blev der stjålet et guldur, guld manchetknapper, sølvperlemor manchetknapper, guldslipsenål samt guldbrystknapper.

Også på Frydensbergvej har tyven(e) været på spil - dog på en lidt anderledes måde. Her er der fra onsdag til fredag i sidste uge blevet stjålet et dankort fra en entré, hvor gerningsmanden er kommet ind via en ulåst dør, og ifølge politiets døgnrapport er det sket, mens den forurettede har været hjemme.

På Kirkegyden i Millinge har der været indbrud fra den 21. november og til natten til mandag klokken 1.30, mens en villa på Kløverbakken i Nr. Broby fik besøg af indbrudstyve fra tirsdag eftermiddag og frem til fredag eftermiddag.

Her tyder det dog ikke på, at der er stjålet noget.