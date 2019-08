Morten Bentsen forlader Faaborg-Midtfyn Kommune efter 18 år. - Tiden er kommet, hvor der skal ske noget nyt, siger han.

Faaborg-Midtfyn: Mens svære budgetovervejelser sætter Faaborg-Midtfyns politikere grå hår i hovedet, må de også forlige sig med det faktum, at kommunens bedste talknuser, chef for Økonomi og Løn Morten Bentsen, siger op for at tage mod nye udfordringer i en tilsvarende stilling i Assens Kommune. Den 47-årige cand.oecon har 18 års erfaring med Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomi, først fra den gamle Årslev Kommune, siden som økonomikonsulent og så som budget- og regnskabschef i den nye storkommune, inden han i 2014 satte sig i chefstolen.

Der skal ske noget nyt Morten Bentsen er her i formiddag optaget af møder, men i en mail til avisen, skriver han: "Jeg har været med helt fra starten, da kommunen blev dannet. Nu er tiden kommet, hvor der skal ske noget nyt. Jeg har haft mange gode år i Faaborg-Midtfyn Kommune og har haft et rigtig godt samarbejde med mine medarbejdere, chefkolleger og kommunalbestyrelsen. Jeg er tryg ved at give ansvaret videre. Vi er i fuld gang med næste års budget, som jeg når at følge næsten til dørs. Der er godt styr på kommunens økonomi, vi har en høj likviditet, og jeg efterlader mig en kompetent og ansvarlig afdeling. Jeg er opmærksom på, at mit skifte kommer i en tid, hvor der i pressen har været et negativt fokus på vores kommunaldirektør. Det er ikke det, det handler om for mig. Der bød sig en rigtig god mulighed, som jeg er nødt til at afprøve."

Ros fra kommunaldirektør Netop kommunaldirektør Helene Bækmark er ked af at sige farvel til en nær medarbejder: - Jeg har haft glæde af hans dygtighed. Da jeg tiltrådte i 2016, havde jeg ikke siddet med ansvaret for en hel kommunes budgetter. Morten Bentsen havde stor tålmodighed med mig, og jeg har haft et rigtig godt samarbejde med ham, men jeg forstår også godt hans lyst til at prøve noget andet. Morten Bentsen stopper til oktober, og selv om det ærgrer budgetlæggerne, konstaterer kommunaldirektøren: - Til den tid er vi langt i budgetfasen, og de fleste tekniske ting er på plads.

Heidi Juul Madsen tager over Den vakante stilling slås nu op, og der vil formentlig gå tre-fire måneder, før Morten Bentsens afløser er på plads i Faaborg-Midtfyn Kommune. I mellemtiden konstitueres stabschef for Politik og Strategi Heidi Juul Madsen i stillingen. Hun har også en baggrund som cand.oecon. - Det skal ikke være sådan, at medarbejderne føler, de er alene hjemme. Det skal være én de kan gå til, hvis der er et bøjet søm, der skal rettes ud, som kommunaldirektør Helene Bækmark formulerer det.

Mange udskiftninger Det er kun et par måneder siden, chefen for Opvækst og Læring, Michael Gravsen, sagde sit job op - i en afdeling, der har været hårdt ramt af personaleudskiftninger, også på ledende poster. I 2017 vakte det megen opsigt, at fem af ni kommunale topchefer forlod deres stillinger i løbet af kort tid. De mange chefudskiftninger har medført kritik af ledelsesstilen hos kommunens direktion, men ansvaret er politikernes, fastlog borgmester Hans Stavnsager (S) over for avisen i juli: - Når vi som politikere træffer beslutninger, er det direktionens ansvar og opgave at sørge for, at beslutningerne bliver ført ud i livet. Og når beslutningerne er omdiskuterede - og i nogle tilfælde direkte upopulære - i organisationen, er det naturligt nok direktionen, der kommer til at stå for skud. Men derfra og så til at gøre vores kommunaldirektør ansvarlig for al utilfredshed er der et meget langt stykke. Det er kort sagt ikke rimeligt, lød det fra borgmesteren 20. juli, da han forholdt sig til en stribe opsigelser i Opvækst og Læring.