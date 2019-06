Midsommerfest med den ultimative sommermenu

Svanninge: Hør lige her, hvad de skal have at spise til midsommerfesten i Svanninge Sognegard:

Gammeldags kyllingesteg, nye kartofler, rarbarberkompot og agurkesalat, is og jordbær til dessert. Mere sommermenu kan det ikke blive.

Midsommerfesten foregår fredag 21. juni klokken 18. Prisen er 120 kroner for medlemmer, 150 kroner for ikke-medlemmer (børn under 12 år 75 kroner).

Medlemskort kan købes på aftenen, og de vil straks være gyldige. Husstandsmedlemskort koster 100 kroner.

Tilmelding skal ske til Ulla Bahl på telefon 20 26 86 22 senest tirsdag 18. juni.

Det er Kulturhuset Svanninge Sognegård, der står bag midsommerfesten, som finder sted på årets længste dag. Så også i den forstand er det midsommer i yderste potens.