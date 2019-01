Mere sang på Gislev Friskole

Gislev: Når Gislev Friskole i marts måned holder teateruge, bliver det med gæstelærer Naja Storebjerg i spidsen. Hun er både sangerinde, sangskriver, sang- og korlærer og indehaver af Jelling sang og musikakademi.

Det er kommet i stand i forbindelse med et samarbejde mellem projektleder for "Syng For Sundheden", Micael Castor Andersen, og Gislev Friskole, som startede 15. januar.

Teaterforestillingen spilles af børn fra børnehaven til og med 7. klasse og kan opleves 28. marts klokken 18 i salen på Gislev Friskole.

