Mere kunst finder vej til bymidten

Inspirere og provokere

Både hendes og de øvrige kunstprojekter har til formål at skabe glæde - og også gerne liv - i byens passager.

- Det hele behøver ikke være så kedeligt, og det giver lyst til at være her. Kunst kan gøre mange ting. Det kan glæde, inspirere elle provokere. Man bliver inspireret til noget, men man ved bare ikke hvad, siger kunstsmeden fra Gislev.

Det er cirka et år siden, at hendes projekt lå klar. Det har dog taget noget tid at få en tilladelse til at hænge kunstværket op.

- Det skal man have, fordi det er tungt. Det kommer til at hænge lidt ud fra væggen, så man også får en skyggeeffekt, forklarer Pia Storm, inden trekløveret tager fat på den sidste del.

Når den er kommet op, bliver det hele pillet ned igen for at blive overfladebehandlet hos P.E. Andreassen i Ringes industrikvarter.

- Når det først er overfladebehandlet, så kan man ikke gøre så meget ved det. Så det her er en prøveophængning, siger Pia Storm.

Hvornår kunstværket er helt færdigt og hængt op, er endnu uvist.