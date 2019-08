Det sender et skidt signal, lyder kritikken, at de tre direktører i Faaborg-Midtfyn holdt møde på et eksklusivt hotel og med en dyr konsulent, kun få dage efter kommunen havde offentliggjort spareforslag på over 50 millioner kroner. Kommunaldirektør afviser kritik og siger, det var mest effektivt sådan.