Menighedsrådsformand og provstisekretær: Politiker får nyt job

Bo L. Petersen kvitter LOF for at blive provstisekretær i Faaborg. Han er i forvejen formand for menighedsrådet i Nr. Broby

Faaborg/Nr. Broby: Bo Lessmann Petersen kvitter jobbet som skoleleder for LOF i Faaborg-Midtfyn og Assens for at blive provstisekretær i Faaborg Provsti. Her tager han over efter Steffen Drud Rasmussen, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det kirkelige miljø er ingenlunde den nye provstisekretær fremmed. 49-årige Bo L. Petersen sidder på anden periode som formand for menighedsrådet i hjembyen Nr. Broby.

Dobbeltrollen bør ikke give habilitetsproblemer.

- Jeg forstår godt, du stiller spørgsmålet, det gjorde jeg også selv. Mine nye arbejdsgivere kender mig jo godt, og jeg gjorde opmærksom på forholdet, altså at jeg er menighedsrådsformand, før jeg sendte ansøgningen, og jeg fik den tilbagemelding, at der er fortilfælde, hvor medlemmer af menighedsråd sidder i sekretariatsfunktioner i provstiet. Jeg kommer til at tage mig af bogføring, økonomistyring og den slags, men skal ikke træffe overordnede beslutninger. Det gør provsten og provstudvalget, forklarer han.

Nr. Broby præstegård har lige været gennem en omfattende renovering, og lige nu pågår restaurering af kirkens kor.

- Det er stor investeringer, der er sat i gang, før min ansættelse, konstaterer Bo L. Petersen.

Han repræsenterer Venstre i kommunalbestyrelsen, og de to job forenes godt.

- Min arbejdstid for provstiet vil være tirsdag, onsdag og torsdag, og jobbet er rimelig fleksibelt, så jeg sikker til kunne passe politiske møder ind, siger han.

Både LOF i Faaborg-Midtfyn og på Vestfyn har fundet nye skoleledere. I Faaborg-Midtfyn er det Christine Jørgensen, Heden, mens afløseren på Vestfyn er Martin Kristensen. Man kan således sige, at der er ansat to til at passe det job, Bo L. Petersen bestred frem til 1. august.

Faaborg Provsti favner 20 kirker og 15 sogne.