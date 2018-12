Menighedsrådene lægger op til festlig juleoptakt i to kirker

Krarup/Ø. Hæsinge: Søndag den 16. december - 3. søndag i advent - er menighedsrådene i Krarup og Ø. Hæsinge gået sammen om en dobbelt julegudstjeneste, der indledes kl. 10.30 i Krarup Kirke og gentages kl. 16 i Ø. Hæsinge.

- Vi har så mange gode julesalmer, at det næsten kan knibe med at få dem alle sunget lige i juledagene, så nu synger vi nogle af dem som en juleoptakt, siger sognepræst Ole Buhl Nielsen i en pressemeddelelse.

Julegudstjenesten gøres ekstra festlig idet trompetist Mads Lunde akkompagnerer i begge kirker. Efter gudstjenesten vil menighedsrådene for de to kirker været vært ved et glas gløgg og byde på julesmåkager i våbenhuset. /exp