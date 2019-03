Jeg deltog sammen med pænt mange andre borgere i debatmødet på Faaborg Gymnasium onsdag 13. marts omkring emnet:

Hvordan skal der i fremtiden være ungdomsuddannelser i Faaborg?

Debat og debat, det kan man godt stille et meget stort spørgsmålstegn ved, om der var tale om et egentlig debatmøde. Der var i alle tilfælde ikke mulighed for en fri, direkte og åben debat, hvor man kunne få mulighed for at spørge ind til den planlagte fusion mellem gymnasierne i Faaborg og Svendborg og Svendborg Erhvervsskole, som så skulle danne basis for et muligt Campus i Faaborg.

Debatmødet var arrangeret sådan, meget snedigt, hvis man vil undgå direkte spørgsmål. Man blev inddelt i mange mindre grupper, hvor man dér havde den bundne opgave at forholde sig til minimum og maksimum for ønsker om ungdomsuddannelser på Faaborg Gymnasium. Svarene på disse mange gruppers arbejde vil så tilgå til alle senere til inspiration.

Der var indlæg fra flere skoleledere i Faaborg, men det lovede debatindlæg fra lederen af Svendborg Gymnasium udeblev. Der var i det hele taget meget lidt omkring fremtidens mulige ungdomsuddannelser i Faaborg i disse mange indlæg, dog undtaget det indlæg fra skoleleder Søren Hillers, som kort var inde på området omkring ungdomsuddannelser.

Jeg tror, rigtig mange andre end jeg tog fra dette debatmøde med rigtig mange ubesvarede spørgsmål. Dog fik vi den meget vigtige oplysning fra den fungerende rektor, Jesper Hasager Jensen, i hans indlæg, at Faaborg Gymnasium ikke var lukningstruet trods nedgang af elever. Jesper Hasager Jensen forsikrede yderligere, at gymnasiet også ville bestå om 10 år, ja sågar også om 20 år som et selvstændigt mindre gymnasium. Det var da en beroligende garanti, vi dermed fik fra rektoren. Vi, som gik og troede, at Faaborg Gymnasium var i fare, da de nu var ude i en fusionsøvelse med Svendborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole.

I 2015 besluttede Svendborg Erhvervsskole og Social- og Sundhedsskolen at træde ud af samarbejdet omkring et muligt Campus i Faaborg. Underlaget af elever var ikke stort nok, meddelte man dengang som begrundelse. Hvad er det så nu, der gør, at Svendborg Erhvervsskole tre-fire år efter på ny ser mulighed for at træde ind i et Campus i Faaborg?

Dernæst vil man dermed sikre, at erhvervsskolerne flytter uddannelser til Faaborg, således at hele uddannelsesforløbet foregår og udgår fra Faaborg. Ikke sådan at man blot tilrettelægger et grundforløb i Faaborg og tilrettelægger hele hovedforløbet, og resten af uddannelsen skal foregå i Svendborg, hvorfra praktik og andet udgår.

Det er altafgørende vigtigt for Faaborg-Midtfyn Kommune, at man får erhvervsuddannelser til kommunen og ikke erhvervsskoler til kommunen, som blot vil suge elever ud af kommunen til uddannelser i nabokommunerne. Jeg vil hilse Svendborg Erhvervsskole velkommen i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvis de vil flytte hele uddannelser til Faaborg, og hvis de vil gøre et ihærdigt og stort intensivt stykke arbejde for at få flere elever til at gennemføre og fuldføre erhvervsuddannelserne. 52 procent af Danmarks unge på erhvervsskolerne gennemfører ikke uddannelsen. Det er og bliver en national katastrofe. Noget der skal gøres noget ved her og nu - og det er og bliver erhvervsskolernes ansvar først og fremmest at sikre, at det sker.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en erhvervsskole, landbrugsskolen i Korinth, som i over 100 år har haft sin placering cirka ni km nord for Faaborg. Denne erhvervsskole har blot et frafald på 6,8 procent af sine elever. En voldsom kontrast til de 52 procents frafald i gennemsnit for landets øvrige erhvervsskoler. Kunne man måske lære noget af, hvordan man gør på kommunens eneste nuværende erhvervsskole? Man kunne jo starte med at invitere dem indenfor eller som det mindste, blot foretage et besøg hos dem. Blot en idé.