Melanie Dekker optræder på Foderstoffen

Rudme: Den canadiske singer-songwriter Melanie Dekker giver koncert på foderstoffen lørdag 16. marts kl. 21.

Hun stammer fra Vancouver og har vundet berømmelser for sine ørehængere. Hun har arbejdet sammen med den kendte amerikanske producer David Kershenbaum, der har lanceret kunstnere som Tracy Chapman, Janet Jackson og Bryan Adams. I 13 uger toppede hun den canadiske top 50 med "I said I". Hun har udgivet syv albums og er aktuel med et nyt med titlen "Secret Spot".

Repertoiremæssigt spænder hun over pop, folk og rock. Hun har den canadiske musiker og producent Allan Rodger med sig som akkompagnement på bas og keyboards./EXP