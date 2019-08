Mejetærsker udbrændt i Pejrup

Pejrup: Mens en bondemand natten til torsdag var ved at høste sin rapsmark, gik der ild i mejetærskeren.

- Der kørte en person bag ved mejetærskeren i en traktor med vogn, og han opdagede, at det meget hurtigt begyndte at brænde, fortæller indsatsleder Claus Nørsøller.

- Der var så meget varme og ild med det samme, at det var umuligt at nå at slukke noget med pulverslukkeren, siger han.

Mejetærskeren udbrændte, men der kom ikke nogen til skade ved episoden, og marken blev heller ikke antændt under branden.

Det er usikkert, præcis hvordan ilden opstod.

Episoden fandt sted klokken lidt i et.