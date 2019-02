Meget mere end håndarbejde: Husflidshuset inviterer til musikforedrag om Johnny Cash

Ringe: Kom til koncertforedrag om musikeren Johnny Cash arrangeret af Midtfyns Husflid. Det sker tirsdag 5. marts kl. 19-21 i Husflidshuset, Rynkebyvej 28, Ringe. Det er Dennis Lydom, der inviterer publikum ind under huden på mennesket Johnny Cash, som han i en pressemeddelelse beskriver som både skrøbelig og fandenivoldsk.

I foredraget fortæller han historien og synger sangene, der gjorde Johnny Cash til "The man in black". Koncertforedraget varer 80 minutter. Der er et begrænset antal billetter, som kun sælges i forsalg på Midtfyns Husflids hjemmeside. Læs mere på www.midtfyns.husflid.dk.

