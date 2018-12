Mega-voxpop: Derfor handler vi lokalt i Ringe

Hvad er vigtigst for dig, når du handler lokalt? Hvad køber du selv lokalt? Og er der en butik, som ikke er i Ringe i dag, du gerne vil have til byen? Avisen er gået på gaden for at snakke med de handlende i Ringe by og spørge ind til deres lokale indkøbsvaner.

- Det allervigtigste, når man handler lokalt, er, at det er nemt at komme til. Gode parkeringsmuligheder hjælper også gevaldigt.- Ringe er jo skøn, for den har næsten alt, hvad vi skal bruge. Visse ting må vi hente i Svendborg, men der kan gå måneder imellem, vi tager derned. - Der er ikke mange butikker, vi som sådan savner. Det er dog bare lidt ærgerligt, at vi kun kan købe frisk fisk på torvedagene. Erik og Grethe Jespersen, 85 og 85, Stenstrup

- Jeg handler faktisk kun lokalt. Så længe der er, hvad jeg har brug for, så behøver jeg ikke tage længere væk. - Ringe har alt, hvad jeg skal bruge, så jeg kan ikke se, hvad der ellers skal til. En mand i min alder har ikke så mange krav til butikkerne. Bjarne Jensen, 75, Ringe

- Det er svært at sige præcist, hvad der får mig til at handle lokalt. Jeg tror, det er det faktum, at jeg kommer ud og møder mennesker, jeg kender, og at butikkerne er tæt placeret. - Madvarer og apotekskøb er klart det, jeg bruger mest af i byen. Ringe er jo en dejlig by. Min mand køber for eksempel alt sit tøj i Outdoor Fyn. - Jeg savner virkelig meget slagteren, efter den er lukket. Der er hos os altid blevet købt ud fra en tanke om, at kvalitet er bedre end kvantitet. Helle Rasmussen, 60, Boltinge

- At støtte op om de lokale butikker er jo super vigtigt. Vi må jo stå sammen som butiksby. - Jeg har boet i Ringe siden 1975, og jeg er måske i Odense to gange om året. Jeg får gjort alle mine køb her i byen, kort og godt. - Jeg købte jo al min elektronik i Expert, så jeg mere end henrykt over, at den er åbnet igen. Det er jo også ærgerligt med slagteren, men det kan jo klares med slagtervarer i Brugsen. Ole Andersen, 66, Ringe

- Jeg mener helt klart, at en af de vigtigste aspekter, der får mig til at handle lokalt, er, at priserne er de samme som i Svendborg eller Odense. - Naturligvis køber jeg alle mine dagligvarer her i byen, men også gaver og andet kan jeg fint finde her i byen. - Jeg har ikke rigtig overvejet, hvad jeg savner i byen. Det skulle da lige være sunde spisesteder med afhentning. Cecilie Maj, 29, Ringe

- Det er den gode service, de lokale skal slå på. Et bredt udvalg er naturligvis også et kæmpe plus. - Jeg handler alle mine dagligvarer lokalt, så derfor efterspørger jeg også allermest en Rema 1000. Det er ærgerligt, byen ikke har sådan en, når nu næsten alle andre dagligvarebutikker er repræsenteret. Sabrina Kosmiak, 28, Brudager

- For mig handler det i høj grad om, at butikkerne har de rigtige varer. Desuden er det meget nemmere, jo tættere butikkerne ligger på hinanden. Man har også et tættere forhold til det lokale personale, synes jeg. - Jeg køber det meste i byen. Alt fra bøger til kosmetik og naturligvis mine dagligvarer. - Jeg synes faktisk, Ringe har et stort og passende udvalg af butikker, så jeg savner faktisk ikke ret meget. Astrid Schroll, 18, Højrup

- Det er svært at sige, hvad der får mig til at handle lokalt. Jeg tror, det handler meget om udvalget i butikkerne, men også om udvalget af butikker.- Jeg køber for det meste mine madvarer her i byen, men alt andet større køber jeg som udgangspunkt i Odense.- Den største mangel er en butik som Power, hvor de forstår at give et udbud af gaming-udstyr. Jeg har endnu ikke fået besøgt Expert, men jeg vil altid synes, vi kunne bruge mere elektronik i byen.Oliver Hartmann, 20, Ringe

- Jeg kan meget godt lide, at jeg ikke skal køre alt for langt for at handle. Og så er det jo skønt, at Ringe har de fleste dagligvarebutikker. Jeg handler gerne i dem alle sammen.- Jeg savner dog en Rema 1000, da det er sådan en skøn butik. De har mange gode tilbud. Den tætteste ligger i Højby, så der kunne jeg spare en del tid på transport, hvis den kom til Ringe. Så bliver det også nemmere derhjemme, når vi skal planlægge indkøb gennem tilbudsreklamerne.Poul-Erik Hansen, 74, Hillerslev

- Det vigtigste for os, når vi handler lokalt, er, at vi kan få de rigtige varer. Især med rollen som pligtopfyldende bedstefar til fire børnebørn bliver ønskerne oftest ret konkrete. Især her op til jul. - Vi køber det hele, sko, tøj og så videre her. Vi skal jo støtte lokalt, også når det handler om julegaveindkøb. Vi ser helst, at vi støtter vores eget.- Som udgangspunkt mener vi ikke, at Ringe mangler noget. Det er måske bare ærgerligt, at Lidl sætter de andre butikker under pres, og det betyder, at nogle af pengene forlader landet på den front. Men god pris tiltrækker jo de fleste.Benny Pennerup, 64, Ringe

- Den gode service, samt søde og rare butiksmedarbejdere. Det er vejen frem. Man har jo ikke lyst til at komme igen, hvis man blot bliver mødt af sure miner bag disken. - I så vid udstrækning jeg kan, forsøger jeg at købe alt lokalt. Jeg besøger de fleste butikker og prøver at være fair. Har jeg købt sko i den ene butik, køber jeg i den anden, næste gang jeg skal bruge det. - Vi mangler på ingen måde flere dagligvarebutikker eller frisører for den sags skyld. Men en Søstrene Grene ville være så fantastisk at få til byen. Jane Jørgensen, 57, Ringe

- Det skal bare være nemt og ligetil. Der skal ikke være grund til at skulle så meget frem og tilbage. - Hos os køber vi alle dagligvarer, og hvad vi ellers har brug for til børnene her i byen. Vi tager kun til Odense, hvis tilbuddene er rigtig gode. - Rema 1000 er, hvad byen lige står og mangler. Den har altid gode tilbud og er efter min mening den allerbedste dagligvarebutik. Salai Sang Thang, Ringe

- Udvalget i både varer og butikker betyder meget. At man kan få alt det nødvendige, er alfa omega. - Jeg køber alt, jeg kan, her i byen, men der mangler virkelig butikker med børnetøj. Som det er nu, er jeg nødt til at tage til Odense for at finde alt det børnetøj, jeg skal bruge. Christel Mørk, 26, Ringe

- Jeg handler altid lokalt. Så længe der er gode handelsmuligheder, kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle tage meget længere væk. - I min alder orker man heller ikke at skulle fare øen rundt, så jeg er glad for, at Brugsen har alt, hvad jeg skal bruge. - Jeg er godt tilfreds med Ringes udvalg, jeg mangler ikke rigtig noget her. Jens Peter Hansen, 83, Ringe