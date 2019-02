Medlemsfest i Helios

Faaborg: De 575, der har tegnet medlemskab af Helios-Teatrets Biografforening, er med til at støtte og sikre, at byen har en biograf og et flot kulturhus.

Som bekendt drives både biografen Helios-Teatret og udlejningen af Helios Film- & Kulturhus med frivillig, ulønnet arbejdskraft, og som tak for det inviteres medlemmerne hvert år til en festlig aften.

Det sker fredag den 22. februar kl. 18.30. Aftenen byder på lidt godt til ganen i form af en velkomstdrink med snacks, lidt godt til øret på første sal, hvor Adlon Quintetten spiller hyggemusik hele aftenen, noget godt til øjet, nemlig gamle Faaborg-film fra 30'erne i den store sal og en filmoverraskelse med Faaborg-relation i den lille sal.

Endelig skulle aftenen også gerne give noget godt til sjælen, idet medlemmerne får lejlighed til at hilse på hverandre, både de 120 frivillige, der til daglig tager en tørn, men ikke møder hinanden i hverdagen, og de mange passive medlemmer, der kan mødes i mere sociale og hyggelige rammer end i salens mørke.

Der er som bekendt begrænset plads - og biografforeningens medlemmer kan melde sig til efter først-til-mølle-princippet senest onsdag den 20. februar til Hanne Holm på hanne_holm_@hotmail.com