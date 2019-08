Medarbejdere skal på kursus i at lave færre buler i kommunens biler

Faaborg-Midtfyn Kommune vil hyre et konsulentfirma, som skal gøre de ansatte bedre til at undgå skader, når de kører rundt i kommunens biler. Det skal nedbringe de årlige værkstedsudgifter fra 1,4 til en million kroner.

På årsplan koster skader på kommunens biler 1,4 millioner kroner. Men det tal bør kunne bringes ned, mener ledelsen i Politik og Strategi, som derfor vil hyre et konsulentfirma til at sætte fokus på skader på kommunens biler. Målet er at nedbringe de årlige værkstedsudgifter med 400.000 kroner til en million kroner.

Hun er på vej ud til de næste opgaver i sit job som sosuassistent i kommunen. Det bliver til rigtig mange kilometer på vejene i løbet af et år, men i de 22 år, hun har været i hjemmeplejen, har hun kun haft et enkelt mindre uheld.

- Det er ikke nyt, at der sker skader på bilerne, men det nye er, at vi i forbindelse med en effektivisering fik 200 ekstra biler ind i folden. Og så sker der naturligvis også flere skader. Derfor tænkte vi, at det måske er et godt tidspunkt at forsøge at sætte fokus på det med bilerne igen, siger Lennart Jørgensen.

- Det er jo ikke for at slå nogen i hovedet eller sige til medarbejderne, at de ikke kan køre bil. Men man kan jo altid blive bedre, og ved at få snakket om det og få det sat på dagsordenen kunne det jo godt være, vi kunne nedbringe værkstedsudgifterne med nogle hundredtusind kroner om året, siger Lennart Jørgensen, leder af kommunens forsikringskontor, der hører under Politik og Strategi.

Hjemmepleje i døgndrift

- Hjemmeplejens biler kører jo nærmest i døgndrift, så det bliver til rigtig mange kilometer på et år. Langt de fleste skader er bakkeskader og andre manøvreringsskader. Vi er heldigvis i vid udstrækning forskånet for personskader. Hjemmeplejens biler kører jo også om natten, og vi har en del skader, hvor rådyr bliver kørt ned. Sådan en skade kan let løbe op i 25.000 nævner Lennart Jørgensen.

Kommunen vil hyre konsulentfirmaet WeLearn til at stå for det forløb, der skal sætte fokus på at undgå skader. Forslaget er et af de effektiviseringsforslag, der nu indgår i forhandlingerne om kommunens budget.

- Men vi har egentlig her i afdelingen besluttet, at vi gør det under alle omstændigheder. Det er jo et forslag, der ikke koster hoveder, og det burde være en lavthængende frugt at prøve at undgå skader på bilerne, siger Lennart Jørgensen.

Inden Lillian Hansen suser af sted mod nye hjemmebesøg hos kommunens ældre, når hun lige at sige, at hun synes, det er helt fint at sætte fokus på at få antallet af skader ned.

- Det er jo ikke den bedste reklame, at vi laver buler i bilerne. Så det er kun godt, hvis hjemmeplejens biler kan komme til at se pænere ud, siger hun.