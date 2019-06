Med hjælp fra læserne: Her er hullerne i de faaborg-midtfynske veje

Læsere kan indtil mandag den 10. juni sende billeder af vejhuller til avisen. Herefter udvælger avisen det værste hul, som kommunens vejafdeling har lovet at lappe.

I forbindelse med den journalistiske kampagne Vores veje , hvor avisen sætter fokus på trafik og trafiksikkerhed, har vi opfordret læsere til at sende billeder af vejhuller ind. Og det har flere læsere gjort.

Janne Stolberg Jensen har blandt andet skrevet, at der er mange dybe huller i vejkanten på Fjellebrovej mellem Espe og Kværndrup. "De høje kanter kan give skader på bilerne, når de presses ud af modgående trafik."

Susie Thrysøe Kristiansen har også sendt billeder fra Årslev-vænget Knud Bankesgyden. "Især bunden af vænget er slemt," mener hun.

Kender du til et hul i en af vejene i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan du stadig nå at sende et billede af hullet til os. Det kan du gøre på mail til faaborg-midtfyn@fyens.dk.

Mandag den 10. juni finder vi frem til det værste hul, og sammen med kommunens vej-afdeling og et par politikere rykker vi ud for at lappe det og samtidig debattere trafik og trafiksikkerhed. Det sker torsdag den 13. juni.

Listen over de øvrige huller overleverer vi naturligvis til vej-afdelingen, så de kan blive undersøgt.