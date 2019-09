Masochistisk galskab eller myndig frigørelse

Faaborg: Faaborg Folkeuniversitet har bedt professor Ove Korsgaard om et historisk rids af begrebet "askese" - afkald - i Det gamle Bibliotek i Grønnegade torsdag 19. september kl. 19.

Han indrammer sit foredrag udsagnet "I vores moderne samfund har vi tilsyneladende tabt sansen for asketiske livsidealer.

I hvert fald virker askese som et fremmedlegeme i et samfund, der hylder forbrug. Måske står vi på tærsklen til en fornyet interesse for askese.

I medierne pibler det eksempelvis. frem med udsagn fra folk, der har ambitioner om at spise mindre kød, flyve mindre og i det hele taget forbruge mindre.

Filosoffer, historikere og samfundsforskere er ligeledes begyndt at interesse sig for og skrive om askese som noget andet end afsavn og forsagelse af verdens glæder. De retter i stedet opmærksomheden mod det frigørende og myndiggørende ved askese. Men hvordan kan man se askese som frigørende og myndiggørende?

Askese ikke er et begreb, som kun hører fortiden til, det synes også at være et begreb, der har fremtiden for sig. "