Markedsføring af Faaborg: Borgmester roser initiativgruppe men vil ikke love penge

Faaborg: Den selvbestaltede initiativgruppe af nuværende og tidligere ledere, som vi lægge gratis arbejdskraft i at give Faaborg god omtale og trække rige tilflyttere til byen, får en positiv modtagelse af borgmester Hans Stavnsager (S) - i hvert fald indtil snakken falder på penge til projektet.

- Jeg synes, at oplægget fra gruppen lyder meget, meget spændende, og det flugter meget langt hen ad vejen med de tanker, som jeg selv har i forhold til at sætte Faaborg langt mere markant på landskortet. Det er selvsagt i hele kommunens interesse, og det er jo også derfor, at vi har sat betydelige beløb af til udvikling af museerne, slagterigrunden med mere, siger Hans Stavnsager.

- Så bestemt ja til dialog og samarbejde - og meget gerne igennem en fælles paraply for alle de gode lokale initiativer og ildsjæle i Faaborg. Det er jo i øvrigt et samarbejde, der allerede finder sted - bl.a om bymægler-funktionen og forskellige konkrete aktiviteter. Men hvis der er flere, der gerne vil bidrage, er det jo kun endnu mere glædeligt, fortsætter han.

Initiativgruppen har sagt, at de vil lægge arbejdstimer i opgaven - og understreget, de ikke selv vil have penge op af lommen. Her nøler borgmesteren også:

- Det er jo ikke, fordi vi svømmer i penge i øjeblikket. Men på forskellig vis understøtter vi jo forskellige lokale initiativer, så det kan da også være en mulighed i Faaborg. Men det er er meget tidligt tidspunkt at begynde at snakke økonomi på, og jeg vil foretrække, hvis der er én aktør, som kan samle alle de gode lokale kræfter, og som vi kan samarbejde med - også om eventuel økonomi.