Marked i Forum Faaborg: Nu skal genbrugs-guld igen skifte ejere

Faaborg: Så er det igen tid til Antik & Genbrugsmarked i Faaborg. Årets marked bliver som de forgangne 11 år afholdt i hallen i Forum Faaborg.

Antik & Genbrugsmarkedet, der i år finder sted d. 14. juli, afholdes en gang om året og er arrangeret af Arrangør & Salgskompagniet.

- Og tænk, der er nu gået 12 år siden første marked i 2007, lyder det fra markedets arrangører.

Markedet er blevet en årlig sommertradition, hvor folk fra nær og fjern mødes til gode handler. Der er alt i genbrug til salg, når de mange stande bliver opstillet af antikhandlere, kræmmere og private.

I år er der endnu flere stande, så der er masser at gå på jagt i, når gæsterne skal finde de helt rigtige loppefund.

Du kan igen i år komme ind for bare 20 kr. ved at klippe annoncen ud af ugeavisen, og børnene kommer som altid gratis ind, oplyser arrangørerne.

Dørene åbnes klokken 10, og der vil være alt lige fra møbler, legetøj og antikviteter til second-hand tøj, retro og diverse loppefund. Der bliver blandt andet mulighed for at finde malerier af lokale Faaborg-malere som Ellen Krogh, Hans Rasmussen, Marius Mikkelsen og Hans Lillemark.

En anden lokal specialitet er lertøj fra det gamle Seidelin.

- Det, der gør Antik & Genbrugsmarkederne til en succes, er, at det er et rigtigt genbrugsmarked og ikke et marked, hvor man kommer ind til en hal fuld af hvide tennissokker og plasticlegetøj. Det er brugte varer fra gemmerne, der giver spændende udbud og noget for enhver, lyder det fra arrangørerne i en pressemeddelelse.