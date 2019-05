Maratonsang i Ryslinge Valgmenighed kræver også x-faktor

Ryslinge: Begrebet maratonløb er noget af en bedrift og en udholdenhedsprøve.

Det er lidt på samme måde, når man synger. Og i særdeleshed når man synger sammen eller synger mange sange efter hinanden. Når mange mennesker synger mange sange lige efter hinanden, kalder man det for maratonsang.

Dem der har prøvet det kan nikke genkendende til, at når man overgiver sig til sangens væsen, lever man i nuet. Men, og det er det forunderlige, man oplever også at tankerne slet ikke kan undgå at trille tilbage af "memory lane" eller måske drømme sig ind i fremtiden.

Maratonsang kan dermed blive en slags drømmerejse ind i en verden, hvor vi lever både før og nu og i fremtiden. Drømmerejsen kan bedst realiseres sammen med andre sanginteresserede mennesker.

Første gang, Ryslinge Valgmenighed holdt en maratonsang, var fredag 31. august sidste år. Aftenen, som blev et tilløbsstykke, kalder på mere.

Derfor holder Ryslinge Valgmenighed en ny sangaften med mange sange og mange oplægsholdere tirsdag 28. maj kl. 19 i Nazarethkirken i Ryslinge.