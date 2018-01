For få medlemmer har fået Lions Club Midtfyn-Ringe til at nedlægge sig selv efter 42 år. Boldklub overtager populært bankoshow.

Midtfyn: 15 medlemmer er for få, og derfor har Lions Club Midtfyn-Ringe besluttet at nedlægge sig selv. Det fortæller Allan Nielsen, der er såkaldt "tailtwister" i klubben.

- Det er et problem, flere Lionsklubber har, at det kniber med at rekruttere nye medlemmer, der vil lægge arbejde i det, siger Allan Nielsen.

Lions Club på Midtfyn har eksisteret i 42 år, og Allan Nielsen har været med siden 1986. Medlemmerne plejede at mødes to gange om måneden i Gestelev Forsamlingshus.

Løverne har gemmen årene støttet en række velgørende formål både internationalt og lokalt. Det er både børnehjem, skoler og nødhjælp i udlandet, og musikarrangementer på Tingager Plejehjem. Pengene er blandt andet samlet ind via en tombola på torvet i Ringe og ved et stort, årligt bankoshow i Midtfyns Fritidsscenter. Sidste år indbragte bankospillet et overskud på 35.000 kroner.

Fremover bliver det Ringe Boldklub, der overtager bankoshowet, og overskuddet kommer derfor til at gå til klubbens børne- og ungdomsspillere.

Lions Club og boldklubben havde i forvejen et nært forhold, da boldklubbens tidligere formand Ole Larsen i flere år fungerede som "talopråber" ved bankoshowet.

- Så jeg ringede til Ole og spurgte, om det var noget for boldklubben at overtage, og det mente han, det var, fortæller Allan Christensen.

Næste bankoshow bliver lørdag den 10. marts klokken 14.