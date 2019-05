Mangler kendistække: Lokale kandidater har svært ved at opnå valg fra Faaborg-kredsen

- Det hænger jo selvfølgelig sammen med, at partierne vælger andre kredse til deres mest kendte kandidater, siger han med henvisning til, at for eksempel Venstres Erling Bonnesen, Nr. Broby og Jane Heitmann, tidligere Faaborg, er opstillet i henholdvis Svendborg-Langeland og Assens-kredsen.

Ifølge valgforskeren, leder af institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet, Christian Elmelund-Præstekær, er det vanskeligt at give en entydig forklaring på, hvorfor Faaborg-kredsen giver ringe succes:

Faaborg-Midtfyn: Det er opad bakke, at løse billet til en plads i Folketinget fra et kandidatur i Faaborg-kredsen, altså Faaborg-Midtfyn og Ærø Kommuner, viser erfaringerne. Ved valget i 2015 gav kredsen kun valg til konservative Mai Mercado. Selv om der er omkring 44.000 stemmer af slås om, har kredsens kandidater det som regel svært med at opnå en gennemslagskraft, der giver dem tilstrækkeligt mange personlige stemmer.

Fem lokale får det svært

Meget tyder på, at det også bliver svært ved folketingsvalget den 5. juni, men ikke desto mindre har ikke færre end fem, lokale kandidater valgt at gøre forsøgene for deres respektive partier. Der er stor forskel på, hvor mange penge, de lokale kandidater har at føre valgkamp for, og der er også forskelle på, hvordan de prøver at vække vælgernes interesse.

Størst budget stiller René Dyrberg Jørgensen, Kværndrup med. Den lokale DF-kandidat regner med at bruge omkring 220.000 kr. på valgkampen, og det er vel at mærke stort set alle sammen kroner, den 46-årige tidligere fængselsbetjent og flexjobbende halassistent hiver ud af eget budget, mens Alternativets Line Gessø Hansen blot regner med at bruge mellem 10.000 og 20.000 kr. på sin valgkamp.

Ifølge Elmelund-Præstekær viser valgforskning, at der er sammenhæng mellem valgbudgetter og personlige stemmer.

- Sammenhængen er ikke nødvendigvis proportional, men der er en sammenhæng mellem at kandidater, der bruger mange penge på valgkampen også får mange stemmer. Kurven flader dog ud, jo flere penge man bruger, forklarer han.

Der synes at være stor forskel på, om man bruger 50.000 eller 100.000 kr. Men bruger man mange hundredtusinde kroner, bliver gevinsten af den sidste del af investeringen mindre, forklarer valgforskeren, der understreger, at det spiller afgørende ind, hvordan man bruger sine penge.