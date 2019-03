Ringe: En manglende sålbænk under et vindue i en villa i Golfparken i Ringe, gjorde tilsyneladende, at det lykkedes en gerningsmand at få hånden ind under vinduet og åbne det. Derved skaffede gerningsmanden sig adgang til huset, som stadig er under opførelse.

Der blev stjålet en fem meter lang alu-stige samt en arbejdslampe af mærket Würtz ved indbruddet.

Det fandt sted i perioden 25. marts klokken 15 til 26. marts klokken 7, oplyser Fyns Politi.