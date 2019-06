Malou vil arbejde i bilen på vej til job: Bilkapige bliver chef for 120 i Føtex Faaborg

- Gennem min opvækst på Midtfyn kender jeg jo Faaborg som en by, man besøger ligesom andre byer. Men her de senere år har jeg bemærket den udvikling, Faaborg har gennemgået fra at være "en almindelig by" til at være en by, der gør meget opmærksom på sig selv, og hvad den har at byde på. Det er jo et fantastisk område. Der er så smukt her, lige ud til vandet og med havnen og lystbådene.

- Jeg kan sagtens udnytte tiden i bilen. Til at tænke over dagen, hvad dagsordenen for dagen er eller klare telefonopkald. Og turen hjem kan jeg bruge til at koble af og sætte punktum, så jeg er helt til stede i nuet, når jeg kommer hjem til mine piger, siger hun.

Man kan synes, det er lidt langt at køre hver dag, men Marie Louise - eller "Malou", som de fleste bare kalder hende - regner ikke bilturen på 45-50 minutter for noget særligt.

Og nu skal 43-årige Marie Louise Wowk Hartvigsen så til at pendle hele vejen fra Nordfyn til Sydfyn, når hun 1. juli starter som ny varehuschef i Føtex i Faaborg - som efterfølger for Steffen Bech, der efter fire år posten nu skal være varehuschef i Føtex i Middelfart.

Marie Louise Wowk Hartvigsen er 43 år. Født i Odense og fra 4. klasse opvokset i Kværndrup. Tog HH på Svendborg Handelsskole. Uddannet hos Jysk i Berlin, hvor hun tilbragte fire år. Blev 1. august 1999 ansat hos Bilka i Odense, hvor hun har haft en lang række funktioner siden. De seneste to år som freshfoodchef. Kan 1. august fejre 20 års ansættelse under Salling Group. Bor i hus i Otterup med sine to piger, Catharina (10) og Frederikke (13). Familien tæller også de to labradorer, Rocco og Nala. Familien elsker at rejse, og det gælder både byer og badeferie. Især har Marie Louise Wowk Hartvigsen udviklet en stor forkærlighed for Berlin efter de fire år, hvor hun uddannede sig i byen.

- Jeg elsker at arbejde med unge mennesker, som jeg har haft rigtig mange af i mine 20 år i Bilka. At se de her unge mennesker blomstre, når de får muligheden for at udvikle sig og tage ansvar, synes jeg er fantastisk. Hvis man giver folk muligheden for at få et ansvar og have medbestemmelse og indflydelse, får de en vis form for ærekærhed og engagement, og det giver en stolthed ved at gå på arbejde.

- Jeg vil gerne føre linjen videre, hvor Føtex er en aktiv medspiller i byen, og jeg vil arbejde for, at Føtex fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor man også kan få sin uddannelse og et studiejob.

Den side af Faaborg oplevede Marie Louise Wowk Hartvigsen allerede forleden, da hun deltog i indvielsen af den nye legeplads på slagterigrunden, som Salling Group via Føtex i Faaborg har været med til at finansiere.

"Malou", som hun ofte kaldes til daglig, er et rigtigt butiksmennesker, så man skal ikke forvente, at hun bare forskanser sig ude i katakomberne bag lageret. Foto: Palle Søby

Butiksmenneske

Man skal ikke forvente, at "Malou" kommer med en revolution og vil lave alting om fra dag ét.

- Jeg kommer til en butik, der i forvejen fungerer godt. Nu skal jeg først lære byen, kunderne og medarbejderne at kende. Og så vil jeg føre den gode service videre. Det skal være et rart sted at handle, hvor man kan få de varer, man skal bruge. Det skal være et pænt varehus, hvor folk har en god oplevelse ved at handle. Jeg vil også gerne skabe inspiration for kunderne, det kunne for eksempel være gennem måltidsløsninger eller forskellige nyheder.

- Jeg er meget butiksmenneske, og det betyder meget at være i butikken. Jeg vil gerne finde mulighederne og se, om man måske kan gøre det, man i forvejen gør godt, lidt bedre. Mit udgangspunkt er, at det fungerer for kunden, og at de har en god oplevelse. Jeg har måske andre fokusområder end Steffen Bech, men det er ikke sådan, at jeg kommer og bygger halvdelen af butikken om.